Alessandro Liberatore e l’oro ai Mondiali “Lo sport ti fa vivere”

ROMA (ITALPRESS) - Alessandro Liberatore a 25 anni è diventato campione del mondo di pattinaggio artistico, nella categoria senior maschile. Ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha raccontato come da adolescente non sia sempre stato facile gestire gli impegni sportivi con quelli scolastici: "Vorrei che i prof capissero che non solo la scuola è dell'obbligo ma lo è anche lo sport perchè ti fa vivere" fsc/mrv