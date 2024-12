Alessandro Benetton a New York “Dazi? L’Ue parli con una sola voce”

NEW YORK (STATI UNITI) - "La situazione è preoccupante per tutti, l’instabilità geopolitica è chiara, l’ambiente è torbido. Detto questo, penso che dobbiamo accettare il fatto che il momento di instabilità sarà... stabile..." Così l'imprenditore trevigiano Alessandro Benetton, presidente di Edizione, risponde ai giornalisti che gli chiedono che ne pensa dello stato della Democrazia nel mondo, durante un evento del GEI-Gruppo Esponenti Italiani di New York durante il quale ha ricevuto un premio. Si discute molto dei dazi che Donald Trump potrebbe introdurre, dobbiamo preoccuparci? "Come italiani, siamo dei naturali esportatori per gli Stati Uniti. Quindi ovviamente dobbiamo preoccuparci. Allo stesso tempo credo, anche se non mi ritengo un esperto politico, che ci sia molta negoziazione tattica in tutto questo. Quindi bisogna essere pronti e il miglior modo per farlo è avere una sola ‘United Voice of Europe’". xo9/fsc/abr/gtr (Video di Stefano Vaccara)