Alessandria, paura sull’A26 per un tir contromano

Tir contromano sulla A26, nei pressi del Comune di Castelletto D'Orba, in provincia di Alessandria. Gli agenti hanno notato in lontananza i fari di un veicolo industriale che viaggiava in senso di marcia opposto e sono intervenuti per mettere in sicurezza la circolazione stradale. mgg/gtr