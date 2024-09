Albanese “Puntiamo sulla digitalizzazione delle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Offriamo un importantissimo servizio alle imprese. Si unisce agli innumerevoli altri servizi e allo sforzo che stanno facendo le Camere di Commercio, non ultimo quella di Palermo Enna, di dare un maggiore supporto alla digitalizzazione delle imprese". Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, a margine della presentazione del corso per la gestione della nuova piattaforma "Commercio estero". L'iniziativa è organizzata dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con Infocamere. La nuova piattaforma consentirà alle imprese, alle persone fisiche e ai professionisti di trasmettere al Sistema Camerale le richieste per il rilascio dei certificati d'origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria. vbo/gtr