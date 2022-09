Al via test Medicina a Palermo, Rettore “Da rivedere il numero chiuso”

Al via anche a Palermo il test di Medicina. "Il mio messaggio ai ragazzi è di affrontare il test con il massimo della serenità", sottolinea all'Italpress il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, aggiungendo: “La pandemia ha messo in luce come l’aumento del numero dei medici sia diventato un tema imprescindibile: certamente è una questione che andrà rivista". xd8/vbo/gtr