Quattro film d’autore sull’adolescenza, seguiti da un dibattito in cui a parlare sarà il pubblico, una platea composta da adulti e ragazzi che racconteranno le loro impressioni ed emozioni. Torna a Bologna da domani “Gli adolescenti nel cinema”, rassegna di film e conferenze a ingresso gratuito promossa dal Quartiere Santo Stefano con Spazio Giovani dell’Azienda Usl di Bologna e l’associazione Verba Manent, dedicata al tema dell’adolescenza e alle problematiche che attraversano questa difficile età di passaggio.

L’iniziativa, che rientra nel progetto regionale Concittadini, Adolescenti in transito: tra diritti, identità e ruoli, è stata presentata oggi a Palazzo D’Accursio alla presenza di Rosa Maria Amorevole, presidente del Quartiere Santo Stefano, Annalisa Masi, psicologa del Dipartimento Cure Primarie – UOC Consultori Spazio Giovani, Andrea Gori, presidente dell’associazione Verba Manent ed Elena Aldegheri, educatrice dei Servizi Educativi e Scolastici Territoriali del quartiere Santo Stefano.

A partire da domani è prevista la proiezione di quattro film d’autore al cinema Antoniano, che saranno seguiti da un incontro/dibattito con psicologi, sociologi ed esperti in tematiche giovanili.

“La rassegna si colloca in un più ampio lavoro sul tema dell’adolescenza che il Quartiere Santo Stefano sta portando avanti da tempo, nella consapevolezza che questo è un tema molto complesso, e va affrontato con fantasia”, ha spiegato Rosa Maria Amorevole, presidente del Quartiere Santo Stefano. “L’idea di un ciclo di film sulle problematiche legate alla giovinezza ha sempre destato molta curiosità e attenzione: alle proiezioni vengono ragazze e ragazzi da soli, genitori che accompagnano i figli, a volte anche solo genitori e nonni. Un momento di comunità in cui si affrontano questioni di grande attualità in maniera nuova e diretta”, aggiunge la Amorevole.

I temi scelti per l’edizione 2020 sono diritti e i doveri, la migrazione, il difficile rapporto con i social, i sentimenti, l’identità. Ma la vera novità di quest’anno è che per la prima volta uno dei quattro lavori sarà commentato al termine della proiezione direttamente dai ragazzi in sala, senza il filtro di un esperto per avere uno sguardo di chi vive in prima persona le stesse esperienze dei protagonisti. Si tratta della pellicola Like me back, sul tema dei social e dello smartphone.

Il programma prevede 4 serate, che si terranno ogni martedì alle 20,15 al cinema Antoniano, in via Guinizzelli, 3. Nell’ordine sono: Il campione (Leonardo D’Agostini, 2019), Le melodie (Rachid Hami, 2017), Like me back (Leonardo Guerra Seragnoli, 2018) e Chiamami con il tuo nome (Luca Guadagnino, 2018).

