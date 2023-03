ROMA (ITALPRESS) – Al via la prima edizione del Padel Trophy Fitp Kinder Joy of Moving. La formula che ha avvicinato al tennis tanti giovanissimi viene proposta ora anche per il padel. Il torneo si conclude con il Master nazionale di luglio. Il padel è uno sport che cresce talmente in fretta da rendere complicato fornire dati aggiornati in tempo reale, ma farlo consente di capire la portata di un fenomeno tanto grande quanto trasversale.

La stima dei praticanti, secondo una ricerca risalente a metà del 2022, dice che 815.000 italiani si dilettano con questo sport. Una passione che si traduce nella pratica del padel almeno una volta a settimana per 460mila di loro; mentre 260mila giocano almeno una o due volte al mese. Sempre dall’elaborazione di giugno 2022 emerge che 1,3 milioni di italiani indicano il padel fra gli sport che prenderebbero in considerazione in futuro (a livello amatoriale o agonistico). In Italia ci sono oltre 1.400 circoli di padel per poco meno di 3500 campi e si è già superato ampiamente il traguardo dei 53.000 tesserati, il 10 per cento dei quali under.

Ed è proprio sui più giovani che si gioca il futuro di questo sport: riuscire ad avvicinare ragazzi e ragazze fin dalla tenera età significa consentire al padel di diventare per loro uno sport di riferimento per loro per tutta la vita.

Da questo punto di vista risulta particolarmente significativo il contributo che può fornire la prima edizione del Padel Trophy Fitp Kinder Joy of Moving. Sulla scia di quanto avviene ormai da anni con il tennis, infatti, i promotori del Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving si sono prodigati per predisporre un nuovo circuito promozionale giovanile di padel per ragazzi e ragazze dai 9 ai 17 anni ispirato alla gioia di muoversi, di socializzare e di crescere nel rispetto delle regole e del fair play. Fino all’11 giugno sono in programma 10 tappe in giro per l’Italia, al fine di coinvolgere tanti aspiranti padelisti, i migliori dei quali prenderanno parte al Master nazionale previsto al Foro Italico di Roma, il 14 e 15 luglio. Lo spirito è quello di sempre, declinato però su un campo da padel dove, viste le dimensioni ridotte e considerato il fatto di essere in coppia, l’aspetto della socialità è quanto mai importante. Anche la sinergia che ha permesso di organizzare il primo Padel Trophy Fitp Kinder Joy of Moving è quella di sempre, con il progetto Kinder Joy of Moving della Ferrero in prima linea. Il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving si basa su un convinto impegno volto alla promozione dello sport giovanile che inizia con l’avvio all’attività motoria attraverso la metodologia Joy of Moving e prosegue con il sostegno alla pratica di diverse discipline sportive, tra cui tennis, tennis tavolo, scherma, vela, discipline invernali e ciclismo.

– foto ufficio stampa Padel Trophy Fitp Kinder Joy of moving – (ITALPRESS).

