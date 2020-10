Al via la prevendita di nuova Audi A3 Sportback in configurazione plug-in hybrid. La berlina compatta dei quattro anelli può contare su di un’autonomia in modalità elettrica sino a 67 chilometri WLTP, una potenza complessiva di 204 CV, performance brillanti, consumi da scooter e i vantaggi sia fiscali sia di mobilità connessi con l’omologazione ibrida. Alle caratteristiche distintive della quarta generazione di Audi A3 Sportback quali il design sportivo, la marcata digitalizzazione e gli ADAS derivati dai modelli di categoria superiore si accompagna l’accesso alla seconda classe degli incentivi – sino a 6.500 euro – attivati dal Decreto Rilancio. Certezza nell’investimento, trasparenza nelle spese di gestione e flessibilità nelle condizioni i cardini delle formule Audi Value, con rate da 199 euro al mese grazie al valore futuro garantito dei quattro anelli. Al termine del finanziamento, sostituzione, riscatto o restituzione dell’auto. Sino al 31 ottobre, Audi Italia rimborsa le prime tre rate. Mentre con Audi Value noleggio, si hanno tutti i vantaggi di possedere Audi A3 Sportback TFSI, senza sottostare agli oneri di gestione. Bollo, RCA, manutenzione e assistenza inclusi nel canone mensile di 299 euro. Sarà nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di novembre.

(ITALPRESS).