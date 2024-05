ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini delle prime due versioni della Renault 5 E-Tech Electric. Con un design coup de coeur, una tenuta di strada ed un dinamismo senza pari nel segmento B, quest’icona pop offre un’esperienza piacevole e semplice della tecnologia elettrica e digitale. Renault 5 E-Tech Electric è dotata del sistema OpenR Link di ultima generazione, con oltre 50 App e servizi pratici. OpenR Link funziona con fluidità maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema dell’industria automotive. Renault 5 E-Tech Electric sarà prodotta presso lo stabilimento francese di Douai, avvalendosi di un ecosistema compatto di fornitori con sede entro un raggio di 300 km rispetto al Centro ElectriCity. Questo risultato dimostra l’eccellenza del Gruppo Renault nella progettazione e produzione di veicoli elettrici di piccole dimensioni leggeri, competitivi e popolari, destinati a svolgere un ruolo fondamentale nella transizione elettrica del mercato automobilistico.

Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile entro il 2025 in 5 allestimenti: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l’edizione speciale Roland-Garros. L’apertura degli ordini riguarda inizialmente le versioni Techno e Iconic Cinq, dotate di batteria comfort range (52 kWh), in grado di raggiungere fino a 410 km WLTP. Nel 2025, l’apertura degli ordini si estenderà a tutte le versioni. Due batterie agli ioni di litio sono disponibili per Renault 5 E-Tech Electric. La prima, comfort range, ha una capacità di 40 kWh con un raggio d’azione fino a 300 km. Questa batteria sarà commercializzata nel 2025 sui modelli con un prezzo d’ingresso a partire da 25.000 euro (incentivi statali esclusi).

I titolari di R5 R Pass saranno i primi a poterla ordinare. Contattati dal concessionario Renault che hanno scelto al momento dell’acquisto di R5 R Pass, possono contare su un periodo di 10 giorni (fino al 30 maggio compreso) per configurare ed ordinare Renault 5 E-Tech Electric. Saranno, così, tra i primi a riceverla. A partire dal 31 maggio, gli ordini saranno aperti al pubblico, sempre nelle versioni Techno e Iconic Cinq con batteria da 52 kwh.

foto: ufficio stampa Renault Group

(ITALPRESS).