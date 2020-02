Al via “Medicina scolastica”, studenti a lezione di salute

Educare alla prevenzione i giovani in eta' scolare e migliorare in prospettiva lo stato di salute della popolazione, riducendo in questo modo anche i costi dell'assistenza sanitaria. Questo l'obiettivo del progetto "Medicina scolastica" siglato tra gli Omceo siciliani, gli assessorati regionali alla Pubblica istruzione e alla Salute e l'Ufficio scolastico regionale. mra/fsc/red