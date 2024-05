ROMA (ITALPRESS) – Prendono il via i Masters di Sci Nautico e Wakeboard a Callaway Gardens, Pine Mountain, Georgia. Saranno i 64esimi Masters e i 31esimi Junior Masters. Sono 6 gli azzurri in gara. La gara, riservata ai “maestri” delle discipline acquatiche, si disputa in uno dei templi dello sci nautico in occasione del week end del Memorial Day dal 24 al 26 maggio. Gli adrenalinici sport sull’acqua sono l’evento centrale del Memorial Day Week End, quando i più forti sciatori e rider del mondo si incontrano in una tre giorni di dispute all’ultima boa e all’ultimo trick. Nel mitico Robin Lake di Callaway Gardens, scavato appositamente per sciare sull’acqua, iniziano nel 1959 i Waterski Masters e si rinnovano anno dopo anno mettendo in mostra i migliori atleti al mondo. I campioni e i campioncini di sci nautico e wakeboard si danno appuntamento per la seconda grande manifestazione di inizio stagione dopo la partenza nei Moomba Masters a Melbourne dove gli azzurri hanno conquistato quattro medaglie preziose. Gli italiani in gara sono Florian Parth, Alice Virag, Giulia Castelli, Massimiliano Piffaretti, Stefano Comollo e Federico Dal Lago. Il saltatore bolzanino Florian Parth quest’anno è l’unico qualificato nelle discipline classiche, e gareggerà solo nella specialità prediletta: è stato campione Masters nella categoria Junior in salto e combinata nella 29^ edizione del 2022. Il Wakeboard italiano schiera ben cinque atleti, tre Pro e due Junior: si batteranno per confermare lo scettro di campioni Masters conquistato nel 2023, il pro Massimiliano Piffaretti e la junior Giulia Castelli. Stefano Comollo ritorna a Callaway Gardens per gareggiare con i Pro dopo l’argento conquistato lo scorso anno nella categoria Junior. Alice Virag, per la prima volta a Callaway Gardens, si batterà nella categoria pro femminile mentre Federico dal Lago è uno tra i più giovani rider in gara nella junior maschile. Sarà assente il supercampione di slalom Thomas Degasperi già laureato campione Masters e che quest’anno ha mancato la qualificazione.

