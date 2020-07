E’ stata approvata dal Consiglio federale della Federscherma, di concerto con l’Istituto per il Credito Sportivo, l’edizione 2020 del progetto “Incentivazione allo Studio” rivolto agli atleti-studenti capaci di affiancare, ad una brillante carriera scolastica, un altrettanto brillante percorso agonistico-sportivo. I riconoscimenti saranno assegnati in riferimento ai risultati sportivi della stagione agonistica 2019/2020 e, conseguentemente, sarà presa in considerazione la posizione raggiunta dagli interessati nel ranking finale della stagione 2019/2020 alla data del 15 marzo 2020. Per quanto attiene ai titoli scolastici si terrà conto: del voto finale di Diploma, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; dell’iscrizione all’anno accademico 2019/2020 per gli studenti universitari; dell’anno accademico 2018/2019 per gli studenti laureati sino alla data del 31/03/2020. Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, possono essere presentate per una sola categoria e devono essere entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Per la Categoria Ragazzi/e – Allievi/e il riconoscimento, consistente in una medaglia d’oro appositamente coniata, è destinato a tutti gli studenti non ripetenti, che abbiano partecipato ad almeno una prova regionale under14 e che abbiano superato il relativo “Esame di Stato di Primo ciclo” con il massimo del giudizio. Ai Giovani andranno 500 euro a titolo di contributo per l’iscrizione al primo anno di università: ne beneficeranno gli atleti/studenti non ripetenti compresi nel primo 10% del ranking che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con votazione di almeno 90/100. Per gli atleti paralimpici, il riconoscimento è destinato agli atleti/studenti non ripetenti che abbiano partecipato ad almeno una delle prove nazionali paralimpiche previste dal calendario federale e che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con votazione di almeno 90/100. Per ogni singola arma (fioretto maschile e fioretto femminile, sciabola maschile e sciabola femminile, spada maschile e spada femminile) saranno premiati i primi due di una graduatoria stilata sulla base della somma del punteggio del Ranking, diviso 100, con il voto del Diploma. Per la categoria Assoluti, in caso di iscrizione al primo anno, e successivi, di un corso di Laurea o Accademia/Istituti superiori di grado universitario (durata triennale e più), il riconoscimento, consistente in una somma di 600 euro, è destinato agli atleti compresi nel primo 10% del ranking. Per gli atleti paralimpici, il riconoscimento è destinato agli atleti/studenti non ripetenti che abbiano partecipato ad almeno una delle prove nazionali paralimpiche previste dal calendario federale e che siano iscritti, per la prima volta al primo anno, o agli anni successivi, di un corso universitario. Per ogni singola arma (fioretto maschile e fioretto femminile, sciabola maschile e sciabola femminile, spada maschile e spada femminile) saranno premiati, i primi due di una graduatoria stilata sulla base della somma del punteggio del Ranking, diviso 100, e la media, certificata dalla segreteria di Facoltà, dei voti ottenuti (almeno per il 75% degli esami previsti per l’anno) nell’anno 2019/2020 entro la data del 31/07/2020, rapportati a 100. Un riconoscimento da 750 euro è destinato agli atleti compresi nel primo 10% del ranking che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o specialistica (1000 euro nel caso del vecchio ordinamento), con una votazione non inferiore a 105/110 nell’Anno Accademico 2018/2019, entro la data del 31/03/2020. Per gli atleti paralimpici, il riconoscimento è destinato agli studenti non ripetenti che abbiano partecipato ad almeno una delle prove nazionali paralimpiche previste dal calendario federale e che abbiano conseguito il titolo con una votazione non inferiore a 105/110 nell’Anno Accademico 2018/2019, entro la data del 31/03/2020. L’importo del premio è aumentato a 1.125 euro (1500 per il vecchio ordinamento) se la tesi riguarda argomenti attinenti alla scherma.

Per ogni singola arma (fioretto maschile e fioretto femminile, sciabola maschile e sciabola femminile, spada maschile e spada femminile) saranno premiati i primi due di una graduatoria stilata sulla base della somma del punteggio del Ranking, diviso 100, con il voto del Diploma di Laurea.

(ITALPRESS).