TORINO (ITALPRESS) – E’ on air la nuova campagna pubblicitaria dedicata ad Alfa Romeo Tonale, il modello pluripremiato con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA di nobile sportività italiana dal 1910. In un’epoca dove l’intelligenza artificiale e la tecnologia sembrano aver preso il sopravvento, la nuova campagna di Alfa Romeo Tonale pone una domanda cruciale: è ancora possibile vivere emozioni vere? La risposta è sì, se a farlo è un’auto capace di risvegliare al suo passaggio uomini e donne alienati, immersi nei loro dispositivi e distanti l’uno dall’altro. “Alfa Romeo fa strada alle emozioni: libertà, carattere, ribellione alla fredda razionalità. Il nuovo spot di Tonale afferma con decisione che non siamo cloni digitalizzati e uniformati a regole imposte da altri, ma individui mossi dal bisogno di vivere la nostra esistenza con passione, emozionandoci grazie alle relazioni simbiotiche che creiamo, anche con la nostra vettura. La scelta di utilizzare la voce di Charlie Chaplin tratta dal film ‘Il Dittatorè rappresenta un manifesto che rivendica nel profondo il bisogno innato di emozionarsi ed emozionare” dichiara Eligio Catarinella, Head of Marketing & Communications Alfa Romeo.

Il video è stato diretto dal regista Reynald Gresset e le immagini sono accompagnate dalla voce di Charlie Chaplin, tratta da “Il grande dittatore”, che tocca le corde più profonde del nostro animo con le sue parole-monito registrate oltre 80 anni fa. A completare l’atmosfera del film è la suggestiva colonna sonora scelta per lo spot: il brano “L’estasi dell’oro”, capolavoro del maestro Ennio Morricone, che eleva ulteriormente il coinvolgimento emotivo dello spettatore. Suggella lo spot il claim “It’s time to feel human again. Non siamo nulla senza emozioni” che sottolinea l’attitudine di Tonale a superare qualunque aspettativa regalando una driving experience unica al mondo, soprattutto se si è al volante della versione top di gamma Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Infatti, permette di accedere nei centri cittadini senza alcuna limitazione e assicura oltre 80 Km di autonomia in full electric, per la massima mobilità quotidiana; più di 600 km di autonomia complessiva, per affrontare lunghi tragitti extraurbani; e infine 280 cv di potenza complessiva, per garantire tutta la dinamica di guida e la sportività Alfa Romeo.

Le stesse emozioni si possono vivere a bordo delle altre tre versioni in gamma (Tributo Italiano, Veloce e Sprint), ciascuna con una dotazione specifica e una personalità distintiva. Oltre alla motorizzazione Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, il cliente può scegliere la configurazione MHEV con propulsore 1.5 4 cilindri da 130 CV oppure da 160 CV, a seconda degli allestimenti. Per entrambi i livelli di potenza, il motore è abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1), capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Non meno entusiasmante è la motorizzazione 1.6 DIESEL da 130 CV, abbinato al cambio automatico TCT a doppia frizione e sei marce, che esalta le doti dinamiche e il piacere di guida riducendo emissioni e consumi.

Chiude lo spot l’imperdibile promozione del mese che, in caso di rottamazione di un veicolo con classe ambientale Euro 2 o inferiore, consente di accedere ad un’offerta di finanziamento molto attrattiva sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia – con una rata mensile di 300 euro per 36 mesi, con un anticipo di circa 6.500 euro, TAN (FISSO) 6,99% e TAEG 8,5%.

