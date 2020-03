Le ultime settimane sono state caratterizzate da una delle situazioni più impattanti degli ultimi anni, forse la prima volta in cui un’emergenza sanitaria rischia di influenzare in modo così profondo le economie nazionali e globali. Il settore turistico – nella sua totalità – è purtroppo uno dei business che maggiormente sta subendo contraccolpi a causa dei continui aggiornamenti e restrizioni che, inevitabilmente, portano a un’incertezza diffusa che determina una comprensibile e reale difficoltà nel prenotare nuovi viaggi senza alcuna certezza.

Per cercare di supportare le vendite, per dare sostegno alle agenzie e, soprattutto, rassicurare i viaggiatori sulla possibilità di pianificare senza timore le future vacanze, il Gruppo Alpitour fa un passo in avanti e diffonde un messaggio positivo con la campagna ALPITOUR È CON TE. Si tratta di una promozione voluta da tutte le società di Tour Operating del Gruppo Alpitour, unite per rilanciare il turismo e per dare la serenità necessaria alle persone che desiderano scegliere la prossima vacanza in momento delicato e complesso.

Alpitour, Eden Viaggi, Press & Swan sono al fianco del mercato e delle persone, per fornire quanti più strumenti e tutele alle agenzie di viaggio e ai propri clienti, lanciando insieme una campagna straordinaria che permette di annullare una vacanza per qualsiasi motivo e in completa sicurezza e senza penali. La campagna vedrà coinvolte le linee di prodotto più conosciute e i prodotti flagship di ogni brand del Gruppo.

Fino al 31 marzo, si potranno prenotare viaggi, con partenze fra maggio e fine agosto verso tutte le destinazioni del Gruppo, tutelati dalla consapevolezza di poter annullare la vacanza senza penali previste da contratto. È sufficiente tener conto delle seguenti condizioni: per tutti i pacchetti con volo charter fino a 14 giorni ante partenza, fino a 30 giorni per i voli di linea e fino a 8 giorni per il solo soggiorno in Italia (salvo condizioni migliorative come da cataloghi). Per chi volesse essere ancora più tutelato, resta ovviamente possibile sottoscrivere anche le abituali polizze integrative a copertura totale, fino al giorno della partenza.

Nella giornata odierna, saranno inviate comunicazioni e newsletter a partner, rete commerciale, agenti di viaggio e clienti, al fine di informare capillarmente sia sul fronte B2B, sia su quello B2C, perché anche in queste complesse giornate la vita non si fermi e la paura possa lasciare spazio a positivi progetti futuri.

