VENEZIA (ITALPRESS) – Ha ufficialmente aperto i battenti la 27^ edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario dedicato ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, istituito dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. L’obiettivo del Premio è promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani e nelle scuole e aiutare gli aspiranti scrittori a trovare una prima opportunità per far emergere il loro talento.

Il 13 gennaio 2022 è il termine ultimo per poter partecipare all’edizione 2022.

Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha dichiarato: «La Fondazione Il Campiello è pronta a partire con la nuova edizione del Campiello Giovani, la 27esima. Un traguardo importante – e che abbiamo intenzione di superare – per un premio che mette al centro i giovani, coniugando il loro amore per la lettura e la scrittura con il sostegno attivo alla promozione del loro talento e del loro lavoro. Partecipare al Campiello Giovani vuol dire mettersi in gioco in prima persona, sottoporre la propria “impresa” al giudizio altrui. E’ una scelta coraggiosa, vista la giovane età dei partecipanti, ma ritengo sia al contempo una grande soddisfazione e un importante trampolino per far sì che la propria passione possa trasformarsi in un lavoro ricco di soddisfazioni”.

Per lanciare la 27^ edizione sono in corso di definizione alcune presentazioni per le scuole che coinvolgeranno, come di consueto, alcuni protagonisti delle scorse edizioni per dare la possibilità agli studenti di ascoltare una testimonianza diretta, ricevere informazioni e accogliere consigli utili.

I racconti inviati per la prima fase del concorso saranno esaminati dalla Giuria di Selezione, la quale entro il 10 marzo 2022 selezionerà i 25 elaborati che accederanno alla fase successiva del concorso. La Giuria è nominata dal Comitato di Gestione del Premio Campiello e composta dai vincitori e dai finalisti delle passate edizioni, da giornalisti e lettori di case editrici.

I 25 racconti semifinalisti saranno valutati dal Comitato Tecnico – composto da specialisti di letteratura italiana contemporanea designati dal Comitato di Gestione – che avrà il compito di selezionare i 5 racconti finalisti. Il loro annuncio avverrà ad aprile 2022, mentre il vincitore assoluto verrà scelto dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello e premiato nel corso delle serate conclusive del Premio, a settembre 2022.

Verrà assegnata anche una menzione speciale per il miglior racconto che tratterà il tema della cultura di impresa, in collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che verrà attribuita da una Commissione tecnica composta da Giovani Imprenditori e membri della segreteria nazionale.

Potrà essere inoltre assegnata una menzione speciale ad un racconto che tratterà tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o ambientale.

Infine, potrà essere assegnato uno speciale riconoscimento ad un racconto che tratterà il tema del viaggio, sia esso inteso nel suo più comune significato che in senso astratto.

