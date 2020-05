Al via i lavori per la galleria Scolmatore sul Bisagno a Genova

"Una giornata storica per Genova: diamo il via ai lavori della galleria dello Scolmatore del Bisagno, la piu' grande opera per la difesa del suolo di tutto il Paese e che la Liguria attendeva da 50 anni. Impegni e fatti concreti per la sicurezza dei nostri cittadini: cosi' cambiamo la Liguria". Così il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione della presentazione dei lavori per la realizzazione della galleria Scolmatrice del torrente Bisagno a Genova. vbo/c