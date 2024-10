TORINO (ITALPRESS) – Fiat ha reso una delle sue priorità promuovere i veicoli elettrici per costruire un futuro più sostenibile. Il cammino verso l’elettrificazione del marchio si fonda su due principi chiave: ridefinire il concetto di auto elettrica e farlo concentrandosi sulla bellezza. Ma perchè puntare sulla bellezza? Perchè essa evoca emozioni, gioia e un senso di responsabilità. La bellezza rende la guida elettrica non solo entusiasmante e affascinante, ma anche eticamente corretta, contribuendo a un cambiamento di prospettiva verso un mondo più sostenibile, un’auto alla volta. Con questa visione, Fiat lancia la nuova 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, un capolavoro che combina l’eleganza italiana con un impegno etico profondo. Questo modello esclusivo, annunciato durante le celebrazioni per il 125º anniversario del marchio torinese, che coincidevano con il 90º compleanno del Maestro Giorgio Armani, rappresenta la massima espressione del design Made in Italy su quattro ruote ed è ora disponibile per i clienti europei. I due rinomati brand italiani hanno nuovamente unito le loro forze in una straordinaria collaborazione. Dopo il successo della loro prima partnership nel 2020, che ha dato vita a una 500e unica nel suo genere, i due marchi sono tornati a collaborare per creare qualcosa di davvero eccezionale. Questa nuova iniziativa segna un momento storico: è la prima volta che due dei simboli più iconici del design, dell’eleganza, dell’artigianato e dell’innovazione italiani si uniscono per dare vita a un prodotto che incarna l’eccellenza italiana senza tempo.

Questo veicolo, realizzato con orgoglio nello stabilimento Fiat di Mirafiori a Torino, va oltre il semplice concetto di mezzo di trasporto, rappresentando un pezzo unico che incarna l’apice dell’esperienza stilistica di Giorgio Armani e l’eccellenza artigianale del Centro Stile Fiat. La collaborazione, frutto di mesi di intenso lavoro tra il celebre designer e il team FIAT, ha avuto come obiettivo quello di fondere l’essenza di entrambi i marchi in un solo capolavoro. Il risultato è un veicolo che riflette la stessa attenzione meticolosa ai dettagli e la dedizione alla qualità tipiche delle collezioni di alta moda. Da qui nasce la sua denominazione: una Collector’s Edition, un insieme di scelte di materiali pregiati, colori esclusivi e design raffinato, che unisce il mondo dell’automobile e quello della moda con la stessa precisione e stile, creando un’opera davvero unica. Questa edizione speciale è arricchita da elementi di design unici appositamente creati e sarà disponibile solo per un periodo limitato, durante il 2025. I clienti che effettueranno l’ordine riceveranno una lettera di benvenuto firmata da Olivier Francois e Giorgio Armani, offrendo così un tocco prestigioso e personale all’intera esperienza di acquisto.

Per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono stati creati due colori esclusivi, ognuno dei quali mette in risalto l’elegante design della vettura a carrozzeria hatchback. Il primo è un verde scuro micalizzato un tono moderno che riflette lo stile e la raffinatezza di Giorgio Armani. Il secondo è il Greige ceramico, una tonalità innovativa inventata da Armani che unisce il grigio e il beige, offrendo un aspetto elegante e distintivo che rappresenta lo spirito avanguardistico della collaborazione.

Per gli esterni, i designer italiani si sono concentrati sulla riduzione dei contrasti e degli abbellimenti, puntando a un risultato elegante e monocromatico che rispecchia l’estetica di Armani. Un elemento distintivo del design esterno è rappresentato dalle ruote, realizzate su misura per evidenziare il logo GA in grande scala. Queste ruote diventano un punto focale, permettendo all’auto di fare un’impressione audace anche da lontano. Non solo il design esprime lo spirito collaborativo del progetto, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza aerodinamica grazie alla sua superficie leggermente tridimensionale. I cerchi presentano una sofisticata rifinitura anodizzata brunita bicolore e delicate scanalature laterali, che accentuano ulteriormente il livello di raffinatezza ed eleganza complessiva del veicolo.

Gli interni della 500e Giorgio Armani Collector’s Edition rappresentano un esempio straordinario di maestria artigianale, con dettagli come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili centrali che richiamano le tecniche sartoriali tradizionali. I materiali impiegati combinano eleganza e qualità eccellente, fondendo metodi artigianali con tecnologie all’avanguardia. Un esempio di innovazione è l’inserto del cruscotto, realizzato in legno tagliato al laser, che evoca la morbidezza di un tessuto d’alta moda. A completare il tutto, ci sono elementi artigianali ricchi di dettagli, come i ricami intricati, che testimoniano la dedizione all’artigianato di pregio. L’auto è anche decorata con il logo del Maestro milanese su ruote e sedili, mentre la sua firma appare in modo prominente su cruscotto, soglie battitacco e finestrino posteriore, evidenziando il carattere distintivo della collaborazione e l’attenzione ai dettagli. La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è equipaggiata con caratteristiche all’avanguardia che ne enfatizzano l’estetica e la funzionalità. I fari full LED Infinity Design, insieme a un elegante tettuccio in vetro, conferiscono al veicolo un aspetto moderno e raffinato. Sul fronte digitale, l’auto è dotata di un sistema audio JBL di alta qualità, un display TFT da 7″ e un navigatore touch screen da 10,25″. Inoltre, supporta la radio DAB e offre connettività senza interruzioni grazie a Wireless CarPlay e Android Auto. Per quanto riguarda le prestazioni, il veicolo è alimentato da un motore elettrico da 87 kW, equivalente a 118 CV, che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. Infine, la 500e è equipaggiata con i più recenti sistemi di assistenza alla guida e un sistema di guida assistita di livello 2, assicurando funzionalità avanzate e un’esperienza di guida più sicura.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).