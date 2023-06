LA SPEZIA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la grande settimana tricolore della scherma. Da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno La Spezia ospiterà l’evento clou della stagione nazionale: i Campionati Italiani Assoluti. Sulle pedane del PalaMariotti andranno in scena sei giorni di grande spettacolo, con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre nel campionato di Serie A1. Calendario fitto, con due competizioni al giorno, scandito dalla medesima sequenza: due giornate per ciascuna arma, cominciando con la sciabola, continuando con la spada e chiudendo con il fioretto, prima con le gare individuali e poi con le prove per team di Serie A1 che vedranno sempre 12 formazioni in pedana a contendersi il tricolore, ma anche la permanenza nella massima categoria (le ultime tre retrocederanno in Serie A2). Tutti i giorni semifinali e finali al via dalle 17.30 con diretta a cura di RAI Sport. La kermesse spezzina partirà mercoledì 7 con le prove individuali di sciabola maschile e femminile. In palio i titoli vinti nella scorsa stagione da Luigi Samele e Irene Vecchi. La gara degli uomini inizierà alle ore 12.30 con 53 atleti in pedana, quella femminile, con 36 sciabolatrici qualificate, comincerà alle 13. Il giovedì sarà invece dedicato alla Serie A1 per le squadre di sciabolatrici (dalle ore 11.30) e sciabolatori (il via alle 12). Venerdì 9 spazio alla spada. Una giornata che vedrà in pedana le due gare più numerose della settimana. Alle ore 9 la prova maschile con 103 spadisti qualificati nella gara che fu vinta un anno fa da Federico Vismara. Dalle 11 la partenza per 95 spadiste, detentrice del titolo qui è Federica Isola. Sabato 10 il campionato di Serie A1 di spada. Alle 10.15 l’inizio della competizione femminile e alle 11 quella maschile. Gran finale con il fioretto. Domenica 11 l’ultima giornata di prove individuali: dalle 10.45 lo start della gara femminile con 54 fiorettiste qualificate, a caccia del titolo conquistato nel 2022 da Camilla Mancini. Alle 11.45 la partenza dei gironi maschili, 68 fiorettisti si contenderanno il tricolore vinto 12 mesi fa da Damiano Rosatelli. Il lunedì chiusura con le competizioni a squadre di fioretto femminile (dalle 10.15) e maschile (inizio alle 11). L’evento è stato organizzato nei minimi dettagli dal Circolo Scherma La Spezia, con il supporto della FIS, per vivere una settimana speciale in cui si dà ufficialmente il via alla grande estate schermistica che proporrà poi dal 16 al 18 giugno gli Europei individuali di Plovdiv, dal 25 al 30 giugno i Giochi Europei di Cracovia (con le gare a squadre di qualifica olimpica) e dal 22 al 30 luglio gli attesissimi Mondiali di Milano.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]