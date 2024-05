ROMA (ITALPRESS) – Il taglio del nastro ha dato il via a EdilExpoRoma 2024 – Tutto per Costruire e Abitare. Il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del Decreto Salva Casa che va in votazione lunedì al Parlamento: “Ho voluto fortemente essere presente a questo appuntamento perchè l’edilizia è il motore di un Paese. In pieno argomento edilizia è il cosiddetto Decreto Salva Casa che verrà votato lunedì. Al contrario di quanto erroneamente detto da qualcuno non è un condono ma un provvedimento di sburocratizzazione e velocizzazione delle pratiche burocratiche che tengono imbrigliato il Paese. E’ una questione di buon senso, una proposta che serve e rilanciare il comparto, a sbloccare tante situazioni che rallentano da anni interi uffici comunali che potranno così pensare a progettare e a normalizzare situazioni paradossali. In Italia ci sono tre condoni aperti e rimasti indefiniti e una miriade di casistiche surreali. Ci sono nipoti che si ritrovano a gestire pratiche che hanno aperto i loro nonni. Magari parliamo di una finestra spostata di pochi centimetri, di un secondo bagno o di una cameretta in più per un figlio nato dopo qualche anno. Il Decreto Salva Casa serve infatti a dare la possibilità di regolarizzare cambiamenti all’interno di edifici esistenti, non ad ampliarli o a costruirne di nuovi. Ciò permetterà anche di regolarizzare tanti immobili che poi finiranno sul mercato immobiliare sbloccando anche quello e magari, con più offerta caleranno anche i prezzi degli affitti”.

“In Italia, rispetto ad altri Paesi – ha continuato Salvini – il concetto di casa è ancora più sentito. Per gli italiani la casa è un pezzo di carne. I miei nonni non andavano in vacanza per mettere da parte i soldi per costruire una casa per i figli”. Con Salvini, al taglio del nastro e alla conferenza inaugurale anche il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma.

“Lo scorso anno eravamo qui all’inaugurazione di EdilExpo Roma. Oggi, siamo tornati per la seconda edizione, e siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione sia diventata un vero riferimento nell’ambito dell’edilizia e dell’abitare, con un aumento di circa il 20% degli espositori – spiega Aurigemma – Una iniziativa molto interessante, che unisce le grandi

professionalità e competenze con l’innovazione, soprattutto per

quanto riguarda le tecnologie e i materiali. Come amministrazione

regionale, è molto importante supportare questi eventi, che sono

di grande rilevanza anche per il settore fieristico. Queste

giornate rappresentano anche occasioni di confronto e di ascolto

delle varie esigenze. Tra le priorità, rientra sicuramente la

necessità di portare avanti una attenta opera di semplificazione

amministrativa, con l’obiettivo di snellire l’iter della

burocrazia, spesso troppo farraginoso e complesso. Per tutti

questi motivi, colgo l’occasione per rinnovare i nostri

ringraziamenti agli organizzatori di questa bella manifestazione”

L’assessore al Comune di Roma Tobia Zevi sottolineando il momento cruciale che Roma sta attraversando a livello infrastrutturale alla vigilia del Giubileo, ha ribadito la centralità di Fiera di Roma e di eventi di qualità come EdilExpoRoma. Presenti in platea anche l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e i consiglieri regionali Micol Grasselli, Roberta Della Casa e Edy Palazzi. Presenti infine rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Architetti, di Ance e di Finco. EdilExpoRoma – Tutto per Costruire e Abitare in questa, appuntamento organizzato da You Marketing a Fiera di Roma fino a domenica 19 maggio, si estende in questa sua edizione su tre padiglioni più un’area esterna con 160 aziende italiane, 15 internazionali e oltre 200 marchi rappresentati.

– Foto. ufficio stampa EdilExpoRoma –

(ITALPRESS).