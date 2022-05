VENEZIA (ITALPRESS) – Con la cerimonia per i 50 anni di LES International (l’associazione internazionale senza fini di lucro che opera nel campo del diritto d’impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell’ingegno), a cui ha preso parte, portando i saluti della Città, anche l’assessore comunale al bilancio, ha preso il via questa mattina, al Palazzo del Cinema del Lido, la conferenza internazionale promossa dal gruppo italiano della stessa società.

Per tre giorni oltre 500 esperti, e una settantina di relatori, provenienti da tutto il mondo, a confronto per approfondire i temi della trasformazione, attraverso il technology transfer, di settori fondamentali per il futuro e la crescita sostenibile: automotive, telecommunication, energy/ green tech, health care.

Presenti non solo avvocati, consulenti IP e rappresentanti dei centri di ricerca, dei Politecnici e delle Università italiane e mondiali, ma anche moltissimi legali interni di aziende e business people che si occupano della valorizzazione e vendita di titoli di proprietà industriale.

La tre giorni veneziana, che ha come chair John Paul (presidente di LES International) e Mattia Dalla Costa (presidente di LES Italy), prevede non solo gli incontri al Palazzo del Cinema, ma anche eventi di gala e networking, che si terranno nelle straordinarie cornici storico-artistiche dell’Arsenale e del Palazzo Pisani Moretta.

