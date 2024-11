VENEZIA (ITALPRESS) – Hanno preso ufficialmente il via questa mattina, anche a Catene, a cura della locale Parrocchia, nella chiesa che porta il suo nome, le celebrazioni per la Festa della Madonna della Salute. Presenti, per portare il saluto loro personale e della Città, gli assessori comunali alla Promozione del Territorio, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, in compagnia del presidente della Municipalità di Marghera, Teo Marolo. La giornata si è aperta con la tradizionale Preghiera alla Madonna e l’imposizione delle mani alle persone fragili sostenute da Unitalsi. “E’ questo – ha sottolineato l’assessore Mar – un appuntamento ormai tradizionale, visto che si ripete per l’undicesima volta, grazie all’impegno congiunto della Parrocchia e di Unitalsi. Un appuntamento dedicato alle persone fragili seguite dalle associazioni di volontariato, che è sempre molto atteso e partecipato: quest’anno sono addirittura 312 i presenti, provenienti non solo dalla nostra città e dalla nostra provincia, ma anche da quelle di Vicenza e Treviso.”

Al momento di preghiera è seguito quello conviviale, con il grande pranzo, tenutosi nella tensostruttura allestita all’interno del patronato, allietato anche dalla musica.

“E’ sempre un momento molto bello – ha sottolineato Venturini – rivedere ogni volta qui, tanti amici, per quello che, per questa comunità, è uno degli appuntamenti non solo più attesi dell’anno, ma che regala sempre tante soddisfazioni, sia a coloro che lo organizzano e preparano che a chi poi può goderne i frutti. Un grazie di cuore, quindi, a tutti coloro che si adoperano ogni anno per questo evento: una squadra di persone che ci ricorda che siamo una bella comunità, e ci aiuta ogni volta ad esserlo ancora un po’ di più.” Le celebrazioni della Parrocchia per la Madonna della Salute proseguiranno domani pomeriggio, alle ore 17, con un altro appuntamento molto sentito: l’infiorata, con i bambini, ed i fedeli, che porteranno un cero votivo a Maria, sostando in preghiera davanti alla statua della Vergine, posta per l’occasione nella sua collocazione originaria, all’interno della vecchia chiesa di Catene. Giovedì 21 novembre, Festa della Madonna della Salute, saranno celebrate tre messe al mattino e due di pomeriggio e, alle 15.30, si terrà la benedizione dei bambini e delle famiglie.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).