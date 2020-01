Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio il mondo agricolo e zootecnico è riunito a Verona per la 114^ edizione di Fieragricola, che punta su innovazione tecnologica, sostenibilità ed economia circolare. Sullo sfondo c’è la necessità di affrontare le sfide demografiche, come spiega Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «C’è una grande necessità oggi di produrre di più, a causa dell’aumento della popolazione globale. Allo stesso tempo dobbiamo farlo in modo sostenibile, salvaguardando il pianeta, diminuendo le emissioni in atmosfera e il consumo di suolo». La Croazia, paese ospite di questa edizione e presidente di turno del Consiglio Europeo, ha presentato le priorità del suo semestre: sviluppo equilibrato e sostenibile, connettività, sicurezza per l’Unione e i suoi cittadini, capacità di essere leader globale e partner forte nei confronti dei paesi vicini. Il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha evidenziato la prospettiva con cui affrontare le sfide del Green Deal europeo. «Se vogliamo un’Europa verde non possiamo eludere la questione di come rendere gli agricoltori parte attiva della questione. Sono loro i custodi degli ecosistemi e i difensori della biodiversità, e sono il primo presidio contro il dissesto idrogeologico; dobbiamo supportarli perché Pac e Green Deal diano loro una mano, essendo strumenti più coraggiosi e ambiziosi che non tolgano loro risorse economiche, ma ne aggiungano di nuove».

Lo stesso ministro, coi governatori di Veneto Luca Zaia ed Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha partecipato alla manifestazione di Coldiretti che chiede interventi contro la cimice asiatica: l’autorizzazione alla vespa samurai è arrivata, ma servono ulteriori fondi per compensare i circa 700 milioni di euro di danni finora calcolati in tutta Italia. Paolo De Castro, eurodeputato e membro della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, in collegamento da Bruxelles ha ricordato l’ormai imminente uscite del Regno Unito dall’Unione Europea: «Oggi e domani c’è il voto in sessione plenaria al Parlamento sulla Brexit; in quest’anno di negoziato si scriveranno le regole, anche per quanto riguarda il settore agroalimentare, e penso ad un prodotto come il prosecco che ha grande appeal oltre Manica. A proposito del Green Deal, concordo sul fatto che gli agricoltori non debbano subire tagli della Pac, ma debbano fare anche la loro parte per la sostenibilità». Le aziende agricole sono calate negli ultimi anni sia in Italia, sia in Europa, ma la superficie agricola utilizzata è rimasta sostanzialmente stabile e gli investimenti sono in crescita. L’agricoltura europea rimane di tipo familiare e di piccola scala e si registra una crescita di imprenditori giovani e donne.

Fieragricola, che dal 2004 ha cadenza biennale, si sviluppa in dieci padiglioni della Fiera di Verona su 67mila metri quadrati, con 900 espositori tra italiani ed esteri, 800 capi di bestiame e un calendario di 130 eventi tra convegni, workshop e prove dinamiche. (ITALPRESS).