Dopo l’uscita di scena per squalifica di Alexander Zverev, avanzano ai quarti di finale gli altri big del tennis internazionale in scena nell'”Abierto Mexicano Telcel”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. E’ giunto ai quarti di finale Daniil Medvedev, primo favorito del tabellone, a caccia alla vetta del ranking mondiale, che ha superato lo spagnolo Pablo Andujar per 6-1 6-2. Il russo, attualmente 2 del mondo, in caso di successo in Messico supererebbe Djokovic e diventerebbe per la prima volta in carriera il numero 1 della classifica Atp.

Ai quarti di finale, intanto, sono approdati anche Stefanos Tstitsipas e Rafael Nadal. Il greco ha battuto lo statunitense Jeffrey John Wolf col punteggio di 6-1 6-0; mentre lo spagnolo ha sconfitto un altro tennista a stelle e striscie, ovvero Stefan Kozlov, per 6-0 6-3.

(ITALPRESS).

