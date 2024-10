ROMA (ITALPRESS) – Al Rallye Sanremo grandissima prestazione del

campione uscente del Pirelli Star Rally4 Top, l’ossolano Gabriel

Di Pietro, e del campione 2024 della principale serie dei

monomarca Pirelli, il piacentino Giorgio Cogni, che hanno dato

vita ad un bellissimo duello che li ha portati ad occupare i primi due posti fra le vetture a due ruote motrici e addirittura il tredicesimo e quattordicesimo posto assoluto finale in un rally che presentava al via una trentina delle più potenti vetture Rally2 a quattro ruote motrici. Un risultato straordinario considerando non solo la tradizionale selettività del percorso ligure ma anche le ulteriori difficoltà causate dalle piogge che hanno insistito sul percorso prima della gara e nella notte fra le due tappe, disseminando fogliame e rivoli d’acqua sugli asfalti sanremesi. I due grandi protagonisti del Pirelli Star Rally 4 Top hanno sfruttato al meglio le doti dei loro pneumatici Pirelli Cinturato da pioggia e Pirelli P Zero da asciutto, che hanno alternato nel corso del rally in base alle condizioni del fondo. Per il neo campione del Pirelli Star Rally4 Top 2024, che corre in coppia con Simone Brachi sulla Peugeot 208 Rally4 curata dalla GF Racing, il risultato sanremese ha significato anche il successo nella classifica ‘Promozionè di categoria del Campionato Italiano Assoluto Rally, mentre con la vittoria di gara il campione Pirelli uscente Gabriel Di Pietro ha

conquistato il primo dei premi legati ai risultati del Girone Nord del calendario tricolore. Grandi prestazioni a Sanremo anche da parte del lucchese Christopher Lucchesi, costretto però al ritiro nelle ultime battute del rally quando stava giocandosi il terzo posto di gara fra le due ruote motrici. Così l’ultimo gradino del podio dei trofeisti è andato al ligure Emanuele Fiore, che ha così concluso nel migliore dei modi la sua bella stagione precedendo nell’ordine il modenese Alex Ferrari e il veronese Denis Vigliaturo. Per quest’ultimo il rimpianto di aver perso per pochi secondi la posizione di gara che gli avrebbe garantito il terzo posto ed il relativo premio nella classifica finale del Pirelli Star Rally 4 Top 2024 andato così a Gabriel Di Pietro, finito a pari punti con lui ma che ha prevalso in base alla discriminante della minore età.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

