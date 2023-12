Al primo Summit di Salutequità focus sul servizio sanitario

ROMA (ITALPRESS) - Universalità dell'assistenza, equità d'accesso ai servizi, solidarietà per finanziare il sistema. Sono i tre principi su cui dovrebbe basarsi il sistema sanitario nazionale, ma tante sono ancora le criticità, come evidenziato nel primo Summit di Salutequità. Durante l'evento sono state presentate le 10 leve per l'equità, tra cui il rilancio della Programmazione sanitaria nazionale, il contrasto alle liste di attesa, maggiore equità nel riparto delle risorse tra le Regioni, un più alto livello di garanzia di accesso ai Lea, prevenzione e presa in carico delle cronicità. xi2/mgg/gtr