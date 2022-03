Al Gemelli un laboratorio di Genomica tra i più avanzati in Europa

È stato inaugurato presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS un laboratorio di genomica di ultima generazione dotato delle attrezzature più all'avanguardia per scrutare nelle pieghe del DNA e individuare i geni responsabili di tanti tumori e di alcune malattie rare. Servirà per curare i pazienti di oggi, gettando le basi per le terapie di domani. pc/abr/mrv