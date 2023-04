Aiways U6, il nuovo Suv coupé 100% elettrico

Il Gruppo Koelliker commercializza in Italia il nuovo SUV Coupe' Aiways U6, 100% elettrico. Dal design sportivo e con tecnologia intelligente, sarà venduto in tutta Europa a 49.900 Euro, con un obiettivo di vendita per il mercato Italia, di almeno 500 unità. tvi/gsl