Air Italy, Solinas “Incontro positivo al Mit”

"Non c'e' nessun rischio isolamento per la Sardegna e posso affermare che oggi, dopo l'intesa raggiunta con il ministro, abbiamo un percorso che consentira' di non avere alcuna interruzione", afferma il governatore dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli. mac/mgg