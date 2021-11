Aids, Razza: “In Sicilia indici in crescita da molti anni”

Aids, Razza: “In Sicilia indici in crescita da molti anni”

"In Sicilia purtroppo gli indici riguardanti l'Aids sono in crescita da molti anni. C'è bisogno di sensibilizzare i giovani". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della presentazione delle numerose iniziative che si terranno nell'isola mercoledì 1 dicembre, in occasione della "Giornata mondiale contro l'Aids". vbo/red