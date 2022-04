ROMA (ITALPRESS) – Sulle pedane dell’Hamdan Sports Complex di Dubai è andata in scena oggi l’ultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti 2022. Il programma si è chiuso con le due prove a squadre di spada Under 20, in cui entrambe le formazioni azzurre in gara si sono fermate nel tabellone dei 16.

Nella prova maschile Filippo Armaleo, Nicolò Bonaga, Simone Mencarelli ed Enrico Piatti hanno chiuso al nono posto. Gli azzurri nel primo assalto di giornata nei 32 contro la Finlandia hanno parecchio sofferto, ma alla fine sono riusciti a superare il turno col punteggio di 33-31. Il match successivo contro la Francia si è svolto in parità fino all’ultima frazione: sul 24-24 l’Italia non è poi riuscita a chiudere il parziale in suo favore e i transalpini, guidati dalla medaglia di bronzo Lino Heurlin Vazquez, hanno avuto la meglio per 41-25. Negli incontri validi per definire le altre posizioni i ragazzi del ct Dario Chiadò hanno poi vinto tutti gli assalti (per il nono posto definitivo): 45-22 contro Hong Kong, 45-29 contro Singapore e 45-44 alla priorità contro Israele e hanno così conquistato la migliore delle posizioni ancora in gioco.

Al femminile, invece, le portacolori azzurre Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti si sono classificate dodicesime. Nel tabellone principale dei 32 hanno vinto facilmente 45-24 sulla Colombia, poi hanno incontrato il quartetto degli Stati Uniti, che schieravano la medaglia d’oro e di bronzo dell’individuale Hadley Husisian e Ketki Ketkar insieme a Faith Park e sono state superate 43-33. Negli assalti per le altre posizioni sono arrivate la vittoria 45-29 contro la Repubblica Ceca e poi le sconfitte contro Ungheria (45-44) e Corea (45-39).

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com