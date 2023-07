Agriturismo con 6 lavoratori in nero a Bologna, multe per 22 mila...

Agriturismo con 6 lavoratori in nero a Bologna, multe per 22 mila euro

BOLOGNA (ITALPRESS) - I finanzieri del comando provinciale di Bologna hanno eseguito un controllo nei confronti di un agriturismo di Granarolo dell'Emilia riscontrando l'impiego di manodopera "in nero". In particolare, le fiamme gialle hanno rilevato come più della metà del personale impiegato prestasse la propria attività lavorativa in totale assenza di qualsiasi rapporto di lavoro. col3/gsl