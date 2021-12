Agriturismi, 2021 in ripresa per il 70% delle aziende

2021 in ripresa per oltre il 70% degli agriturismi. Questa l’analisi di fine anno di Cia-Agricoltori Italiani, al centro dell’evento per i 40 anni di Turismo Verde, l’Associazione per la promozione agrituristica. sat/red