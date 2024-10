Agrigento capitale italiana della cultura si presenta a New York

NEW YORK (ITALPRESS) - La Fondazione Magna Grecia ha presentato all'Istituto Italiano di Cultura di New York "Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025". L'incontro ha testimoniato l'importanza di ribadire ai tanti americani di origine siciliana e del Sud Italia l'orgoglio per le proprie radici e l'appartenenza ad una terra che ha alimentato la cultura e la storia dell'Occidente. Agrigento è stata scelta come Capitale Italiana della Cultura 2025 per tutte le ragioni che riflettono la sua ricca eredità storica, culturale e artistica. mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)