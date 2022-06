Agrifood Magazine – 8/6/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura, i costi produttivi crescono del 18,4% in tre mesi - Un marchio di qualità per le pizzerie italiane - Il nano sensore che riconosce i pesticidi su frutta e verdura in 5 minuti - Esperienze gourmet in giro per il mondo mgg/sat/gtr/col