Agrifood Magazine – 7/9/2022

In questo numero del Tg Agrifood, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tele Ambiente: - A rischio il prezzo del latte, allarme di Lactalis e Granarolo - Il mercato della frutta sconta gli aumenti di energia e materie prime - Siccità annata difficile per l'olivicoltura - Il caro energia colpisce anche l'import dei prodotti alimentari abr/gtr/col