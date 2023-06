Agrifood Magazine – 7/6/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Via libera del Parlamento Ue al nuovo Regolamento dei Prodotti Dop e Igp - Fertilizzanti, prezzi in aumento con la tassa sul carbonio - Agroalimentare e benessere animale sempre più legati - Proteine elemento fondamentale della dieta degli sportivi abr/gtr/col