Agrifood Magazine – 7/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dietrofront della Commissione Ue sui pesticidi - Parmigiano Reggiano, al via le celebrazioni per i 90 anni - Clima, in pericolo 50 miliardi di api ingannate dal caldo - Sconti al ristorante per chi ha figli mgg/gtr