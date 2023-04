Agrifood Magazine – 5/4/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Al Vinitaly il whisky sposa il Parmigiano Reggiano - Record storico per il fatturato del vino italiano - Prezzo del grano in forte ribasso, allarme CIA - Froneri punta sul gelato Made in Italy e annuncia novità per l'estate abr/mgg/gsl