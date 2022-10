Agrifood Magazine – 5/10/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In Europa il prezzo del pane è alle stelle - in Italia ci sono 30 mln ulivi da salvare - Cibo e storia spingono il turismo - Intesa San Paolo aderisce ai Contratti di Filiera abr/mgg/gsl