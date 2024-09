Agrifood Magazine – 4/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Europa, l’agricoltura torna centrale - Ue, aumenta la produzione di birra analcolica - Stagione difficile per la raccolta delle nocciole - Nutella ora è anche “Plant - Based” con ingredienti di origine vegetale mgg/gsl