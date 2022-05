Agrifood Magazine – 4/5/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Un bando da 1,2 miliardi per i contratti di filiera - Appello all’Efsa per la sicurezza alimentare - Pil in crescita del 6,2% - Il cibo è la prima ricchezza dell’Italia sat/fsc/gtr/col