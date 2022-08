Agrifood Magazine – 31/8/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’export dell’agroalimentare supera i 6 miliardi - Crolla l’acquisto di frutta e verdura - 95 milioni per la filiera del vino - Sos api, dimezzato il raccolto del miele mgg/abr/gsl