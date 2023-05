Agrifood Magazine – 31/5/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

- Tutti pazzi per il cibo biologico. Ora anche nei bar e ristoranti

- Maltempo e siccità riducono la produzione di miele

- Nuovi prodotti da forno con gli scarti agroalimentari

- Aperitivo Festival, il Parmigiano Reggiano incontra i cocktail

