Agrifood Magazine – 30/11/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Manovra, le misure per l’agricoltura - Dop economy da record - Olio, produzione in calo del 30% - Sos import, aumentano gli allarmi alimentari in Italia abr/mgg/gtr