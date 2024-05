Agrifood Magazine – 29/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Confagricoltura e xFarm Technologies lanciano Hubfarm - Cambiamenti climatici e inquinamento minacciano gli allevamenti di ostriche - Torna My Selection di McDonald's, nuovo sostegno ai prodotti DOP e IGP - Giro d'Italia, HiPRO premia la combattività abr/gtr/col