Agrifood Magazine – 27/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Aumenta il numero delle donne allevatrici - In crescita l’export dei formaggi italiani dop - Frutta e verdura nelle scuole, 14 milioni per il nuovo bando - I cambiamenti climatici minacciano la birra italiana mgg/gtr/col