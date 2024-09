Agrifood Magazine – 25/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - 6 Paesi europei chiedono dazi sull’import di riso dall’Asia - AAA, cercasi 400 apprendisti under 30 - Italia leader in Europa per il biologico - Nel modenese torna “Acetaie Aperte’ mgg/mrv