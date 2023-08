Agrifood Magazine – 23/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Boom dell'export agroalimentare nel primo trimestre - Bonus macchine agricole, in arrivo 400 milioni di euro - Negli ultimi 50 anni l’Italia ha perso quasi un terzo dei terreni agricoli - Parmigiano Reggiano, trend in crescita per il prodotto di montagna mgg/gtr/col