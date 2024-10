Agrifood Magazine – 23/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Made in Italy, in 9 mesi oltre 2.300 interventi anti contraffazione - Il Consorzio Parmigiano Reggiano celebra i 90 anni con Mattarella - Raddoppiato il vino italiano in usa - In una mostra al Maxxi di Roma l'impegno di Eni nel clean cooking abr/gtr/col