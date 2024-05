Agrifood Magazine – 22/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Made in Italy, nel 2023 export alimentare a quota 380 miliardi - L’Italia è leader europeo della biodiversità - Nasce il polo scientifico anti-xylella - Agricoltura, Maschio Gaspardo apre a León il primo Full Line Store fsc/gsl